За жестокое убийство двоих мужчин в Казани под суд пойдет уроженец Узбекистана

В Татарстане в суд будет направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Узбекистана. Его обвиняют в двойном убийстве, сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено, жестокая расправа произошла 23 октября прошлого года в одном из домов по проспекту Ибрагимова в Казани. Иностранец поссорился с двумя мужчинами и жестоко зарезал их кухонным ножом. Злоумышленник нанес не менее 15 ударов ножом каждой жертве.

После убийства мужчина попытался скрыться, но был пойман полицейскими по пути в Самару.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.