news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 мая 2026 14:24

За жестокое избиение матери татарстанец отделался условным сроком

Читайте нас в
Телеграм

За причинение тяжкого вреда здоровью своей матери осужден 42-летний житель села Старая-Хурада, что в Алькеевском районе. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, будучи пьяным, мужчина поссорился со своей матерью в своем доме на кухне. В пылу ссоры дебошир два раза ударил женщину по голове, после чего та упала на пол. Затем мужчина стал пинать ее, потерпевшая получила тяжелые травмы..

Вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему три года условно.

#избил женщину #Прокуратура Татарстана #условный срок
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

22 мая 2026

The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

21 мая 2026
Новости партнеров