За жестокое избиение матери татарстанец отделался условным сроком

За причинение тяжкого вреда здоровью своей матери осужден 42-летний житель села Старая-Хурада, что в Алькеевском районе. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, будучи пьяным, мужчина поссорился со своей матерью в своем доме на кухне. В пылу ссоры дебошир два раза ударил женщину по голове, после чего та упала на пол. Затем мужчина стал пинать ее, потерпевшая получила тяжелые травмы..

Вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему три года условно.