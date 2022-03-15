За загрязнение ручья экологи выписали «Коммунсервису» три штрафа на 210 тысяч рублей

Штрафы на сумму 210 тыс. рублей грозят предприятию Актанышского района Татарстана за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи в ходе экологического мониторинга Актанышского района выявили на предприятии МУП „Коммунсервис“ ряд нарушений. В частности, обнаружены превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в ручей, а также правила эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств», — сказано в сообщении.

Юрлицо, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, не состоит на учете и ему не присвоен класс опасности, что является нарушением ст. 69.2 ФЗ «Об охране окружающей среды». Были составлены протоколы об административном правонарушении с применением программного комплекса «Эконадзор» сразу по трем статьям КоАП РФ. Выписано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Кроме того, в общей сложности предприятию грозят штрафы на сумму 210 тыс. рублей.