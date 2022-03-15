За загрязнение реки Ржавец экологи выпишут штраф «Чистополь-Водоканалу»

Благодаря бдительности татарстанцев экологи предотвратили загрязнение реки Ржавец в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Поступила жалоба от жителей Чистополя о том, что в реку Ржавец идут стоки с канализационных колодцев. Специалисты Волжско-Камского территориального управления выехали на место, факт природоохранного нарушения подтвердился», – сказано в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы сточной воды, лабораторные исследования показали, что в образцах превышена предельно допустимая концентрация ионов аммония, нитритов и фосфатов.

В АО «Чистополь-Водоканал» направлено извещение о том, что представителям организации необходимо явиться в территориальное управление министерства для составления протокола по ч. 4. ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов». Штраф по этой статье для юрлиц составляет от 30 до 40 тыс. рублей. В настоящее время стоки с канализационных колодцев прекращены.