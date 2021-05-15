За загрязнение Камышлы «Водоканал» заплатил более 3 млн рублей штрафа

В Лениногорске судебные приставы взыскали с ООО «Водоканал» штраф в размере более 3 млн рублей за загрязнение водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Ранее организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). В 2019 году экологами была предъявлена претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в отношении ООО „Водоканал“ в Лениногорске. Предприятие осуществило сброс сточных вод в реку Камышла с превышением установленных нормативов содержания загрязняющих веществ», — сказано в сообщении.

В связи с отказом «Водоканала» от добровольного возмещения вреда экологи были вынуждены обратиться в Арбитражный суд РТ. Исковые требования были удовлетворены, но нарушитель попытался вновь уйти от ответственности. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил ранее вынесенное решение без изменений. Материалы дела были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Организация выплатила штраф в полном объеме.