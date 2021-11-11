Предприятие Алькеевского района оштрафовано на 390 тыс. за свалку и загрязнение реки

За загрязнение реки, свалку и незаконную добычу глины экологи выписали предприятию в Алькеевском районе Татарстана штрафы на общую сумму 390 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе мониторинга Алькеевского района выявили ряд нарушений природоохранного законодательства в селе Сиктерме Хузангаево. При обследовании территории установлен факт сброса промышленных стоков в реку Бурнайка. Кроме того, здесь же выявлена несанкционированная свалка строительных отходов и зафиксирован факт сжигания мусора на территории организации без специальных установок. Также обнаружена безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых – глины», – сказано в сообщении.

По данным фактам в отношении должностного и юридического лица составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ. Общий размер выписанных нарушителю штрафов составляет 390 тыс. рублей.