За январь в Татарстане нарушителей антиковидных мер оштрафовали на 1 млн рублей

В январе 2022 года Роспотребнадзор по РТ проверил соблюдение антиковидных мер на 722 объектах республики. Нарушителей оштрафовали более чем на миллион рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«К сожалению, доля объектов с нарушениями увеличилась по сравнению с декабрем и составила 23%. Мы вынуждены констатировать, что некоторые работодатели расслабились и подзабыли о тех обязательных мерах, которые необходимо соблюдать, и допускают такие нарушения», – отметила спикер.

По ее словам, лидерами по количеству нарушений по-прежнему остаются объекты торговли и общественного питания.