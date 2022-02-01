За январь с улиц Альметьевска вывезено рекордное количество снега

За январь с улиц Альметьевска вывезено более 69 тыс. кубометров снега, или 5750 КАМАЗов. Это рекордный показатель для города, заявил во время прямого эфира в Instagram мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

«В этом году крайне актуальной темой остается уборка снега, так как зима выдалась очень снежной. Последние обильные снегопады заставили все наши службы активно работать. Начался новый снегопад, судя по всему он продлится долго — на этой и следующей неделе. Работа ведется круглосуточно. За январь месяц только МУП „ГУАД“ вывезло почти 6 тыс. КАМАЗов снега. В прошлые годы мы за месяц точно столько не вывозили», — отметил градоначальник.

Управляющими компаниями также продолжается очистка от снега придомовых территорий. За январь произведена очистка 355 дворов, большая часть освобождалась от снега неоднократно. В общей сложности с их территории вывезено 14,5 тыс. кубометров снега (более 1,2 тыс. КАМАЗов), задействовано 40 единиц техники.

Производится очистка 520 скатных кровель на многоквартирных жилых домах от наледи и снежных шапок — данная работа проводилась по несколько раз в связи с погодными условиями. Все управляющие компании ведут ежедневную работу по очистке дворовых территорий от наледи и снега.

«Напоминаю, если у вас возникли вопросы по уборке дворов, необходимо звонить в службу „Открытый Альметьевск“ по телефону 000 с городского, или 8 (8553) 000 000 с сотового. Можно писать мне в директ или писать руководителю исполкома города Айнуру Исхакову в Instagram @iskhakov.ainur_», — сказал Нагуманов.