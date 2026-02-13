news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 февраля 2026 15:07

За январь от отравления алкоголем умерли 16 татарстанцев

Читайте нас в
Телеграм

В январе 2026 года от отравления алкоголем скончались 16 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За январь 2026 года зарегистрировано 39 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза», – отметили в ведомстве.

Летальным исходом закончились 16 случаев отравления спиртным. Показатель на уровне января прошлого года – тогда умерли 18 жителей республики.

Основная доля пострадавших – совершеннолетние (84,6%). Значительно реже фиксировались случаи среди детей (10,2%) и подростков (5,2%). В статистике традиционно преобладают мужчины.

#отравление алкоголем #смертность #алкогольное отравление #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026