За ходом голосования за участников фестиваля «ФормART» можно следить онлайн
Имена победителей фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART» станут известны 21 октября. Татарстан на окружном этапе мероприятия представляет победитель регионального отборочного этапа Ляйсан Аюпова из Альметьевска с работой «Сон». Следить за ходом голосования можно в режиме онлайн на сайте фестиваля.
Победители и призеры фестиваля будут определены по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов. Народное голосование проходило с 1 по 15 октября 2021 года, сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО.
Итоги подведут онлайн на платформе Zoom. Представители регионов Приволжья будут подключаться к конференции поочередно. Центральной площадкой «ФормART» станет Кировская область.
Проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Победители фестиваля получат от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.