За взятку чиновнику в Татарстане на 10 млн оштрафовали строительную организацию

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку исполнения закона о противодействии коррупции и обнаружила нарушения в одной из республиканских организаций. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ведомстве установили, что в 2022 году инспектор госстройнадзора Республики Татарстан получил от заместителя директора строительной компании взятку в виде двухкомнатной квартиры по заведомо заниженной стоимости. В ответ чиновник пообещал «закрыть глаза» на допущенные застройщиком нарушения.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд назначил организации наказание в виде штрафа в сумме 10 млн рублей в доход государства.

Решение суда исполнено, штраф оплачен.