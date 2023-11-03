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За взятку чиновнику в Татарстане на 10 млн оштрафовали строительную организацию
Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку исполнения закона о противодействии коррупции и обнаружила нарушения в одной из республиканских организаций. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В ведомстве установили, что в 2022 году инспектор госстройнадзора Республики Татарстан получил от заместителя директора строительной компании взятку в виде двухкомнатной квартиры по заведомо заниженной стоимости. В ответ чиновник пообещал «закрыть глаза» на допущенные застройщиком нарушения.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд назначил организации наказание в виде штрафа в сумме 10 млн рублей в доход государства.
Решение суда исполнено, штраф оплачен.
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