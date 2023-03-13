За выходные в Татарстане задержали пять водителей, повторно севших пьяными за руль

За минувшие выходные в Татарстане задержали пять водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Так, 11 марта в Челнах сотрудники ДПС остановили «Ладу», за рулем которой сидел 46-летний водитель с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило, что автовладелец был пьян. На следующий день автоинспекторы остановили Mercedes-Benz с 25-летним водителем, который отказался от освидетельствования при помощи алкотестера.

В обоих случаях автовладельцы ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение и лишались прав. В отношении них составили административные протоколы по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Госавтоинспекция напоминает, что при повторном нарушении водителя могут лишить свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.