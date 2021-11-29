За выходные в Татарстане в ДТП пострадали шестеро детей

Только за прошедшие выходные в Татарстане шестеро детей получили травмы в ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла в субботу, 27 ноября, в Нижнекамском районе. Нетрезвый 32-летний мужчина без водительских прав за рулем «Лады» на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали 14-летний подросток и двухлетний малыш.

В тот же день в Нижнекамском районе водитель автомобиля «Лада» сбил четырехлетнего ребенка, который, по предварительным данным, вместе с бабушкой переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок был доставлен в больницу.

Еще одна авария произошла в Казани. 51-летний мужчина за рулем Toyota не уступил дорогу 15-летней девочке, которая переходила улицу по зебре. Подростка госпитализировали.

В воскресенье в Пестречинском районе водитель Nissan выехал на встречку, где столкнулся с Toyota. Пострадал 9-летний пассажир.

Еще один 9-летний пассажир пострадал в ДТП в Балтасинском районе. Автоледи за рулем «Лады» не удержала авто на дороге и съехала в кювет.

«Госавтоинспекция призывает водителей при перевозке детей воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности», – напомнили в ГИБДД Татарстана.