За выходные в Татарстане полицейские выявили 45 нарушений антиковидных мер

В Татарстане за минувшие выходные полицейские выявили 44 нарушения антиковидных мер. Большая часть нареканий оказалось в крупных городах республики – Казани, Челнах, Нижнекамске и так далее.

Самое большое количество нарушений – это работа кафе и ресторанов после 23.00, также отсутствие проверки QR-кода при оказании услуг питания.

К примеру, в одном из кафе Челнов администратор не проверял у посетителей QR-коды. Выявить это удалось благодаря сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Набережным Челнам.

Еще одно из распространенных нарушений – свободный вход без проверки QR-кодов в непродовольственные магазины, площадью свыше 150 кв. метров.