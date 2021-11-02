news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 ноября 2021  17:01
Полина Шевчук

За выходные в Татарстане полицейские выявили 45 нарушений антиковидных мер

news_top_970_100

В Татарстане за минувшие выходные полицейские выявили 44 нарушения антиковидных мер. Большая часть нареканий оказалось в крупных городах республики – Казани, Челнах, Нижнекамске и так далее.

Самое большое количество нарушений – это работа кафе и ресторанов после 23.00, также отсутствие проверки QR-кода при оказании услуг питания. 

К примеру, в одном из кафе Челнов администратор не проверял у посетителей QR-коды. Выявить это удалось благодаря сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Набережным Челнам.

Еще одно из распространенных нарушений – свободный вход без проверки QR-кодов в непродовольственные магазины, площадью свыше 150 кв. метров.

 

#МВД по РТ #рейды полиции и гпн
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное