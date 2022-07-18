За выходные в Татарстане под колеса автомобилей попали двое подростков-велосипедистов

За прошедшие выходные в республике произошло два ДТП, участниками которых стали юные велосипедисты, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В минувшую субботу в Балтасинском районе РТ 18-летняя девушка-водитель на KIA сбила 14-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по зебре. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

В воскресенье, 17 июля, в Казани 43-летняя автоледи за рулем Skoda сбила 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде по проезжей части. Мальчика также доставили в больницу.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что детям-велосипедистам до 14 лет категорически запрещается двигаться по проезжей части», – уточнили в ГИБДД РТ.

