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Ру Тат
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Происшествия
18 июля 2022  15:59
Полина Шевчук

За выходные в Татарстане под колеса автомобилей попали двое подростков-велосипедистов

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За прошедшие выходные в республике произошло два ДТП, участниками которых стали юные велосипедисты, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В минувшую субботу в Балтасинском районе РТ 18-летняя девушка-водитель на KIA сбила 14-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по зебре. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

В воскресенье, 17 июля, в Казани 43-летняя автоледи за рулем Skoda сбила 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде по проезжей части. Мальчика также доставили в больницу.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что детям-велосипедистам до 14 лет категорически запрещается двигаться по проезжей части», – уточнили в ГИБДД РТ.
 

 

#гибдд рт #велосипедисты #дтп с велосипедистом
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