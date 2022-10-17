За выходные в Казани трое детей пострадали в ДТП

По данным городской Госавтоинспекции, за прошедшие выходные в Казани трое несовершеннолетних получили различные травмы в ДТП. Первая такая авария произошла днем в субботу, 15 октября, во дворе одного из домов на улице Декабристов: по предварительным данным, водитель Renault не держал безопасную скорость и сбил 8-летнего мальчика, который был на улице без взрослых. Ребенка госпитализировали.

Остальные два ДТП произошли вечером следующего дня. На улице Дубравной столкнулись «Лада» и Kia: в результате столкновения травмы получил 2-летний ребенок в салоне иномарки.

В половину девятого на перекрестке Братьев Касимовых и Зорге 69-летний водитель Land Rover при повороте не уступил дорогу и сбил 15-летнего школьника, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет. После оказания медпомощи подростка отпустили из больницы домой.