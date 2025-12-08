За выходные в Казани сотрудники ГАИ поймали 50 нетрезвых водителей

За прошедшие выходные, с 5 по 7 декабря, автоинспекторы Казани поймали 50 пьяных водителей, 14 из них отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Такую статистику привела городская Госавтоинспекция.

«Алкоголь и автомобиль несовместимы. Пьяный за рулем – преступник: он несет опасность для окружающих, ведь прием алкоголя ухудшает работу, как мозга и всех органов чувств, что затормаживает реакцию водителя и увеличивает его шансы на совершение ДТП», – сообщил «Татар-информу» временно исполняющий обязанности начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Айрат Хамидуллин.

Он напомнил, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.