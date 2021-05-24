За выходные в Казани сбили троих детей-пешеходов

За прошедшие выходные в Казани сбили троих школьников, как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Первый случай произошел днем 21 мая на улице Четаева. Легковушка сбила 9-летнего ребенка, который переходил дорогу на красный. В результате ДТП малолетнего пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.

В воскресенье, 23 мая, на улице Лукина водитель авто, поворачивая на светофоре налево, не уступил 15-летней девочке на зебре и сбил ее. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы.

Похожий случай произошел вечером того же дня на улице Ломжинской, где легковушка сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу по зебре. В результате аварии школьник получил травмы различной степени тяжести.