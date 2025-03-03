За выходные в Казани поймали 29 пьяных автомобилистов

За прошедшие выходные, с 28 февраля по 2 марта, автоинспекторы Казани поймали 29 пьяных водителей. Такую статистику привела городская Госавтоинспекция.

11 автомобилистов были пойманы за употребление психотропных или иных веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, еще 18 автомобилистов отказались от медосвидетельствования.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 года штраф за пьяное вождение вырос с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Такой штраф будет наложен судом за: