За выходные в Казани из трамваев и метро высадили 150 пассажиров без QR-кодов

Первые выходные с проверкой QR-кодов в трамваях, троллейбусах и метро прошли спокойно: за два дня контролеры выявили 150 пассажиров, у которых не была кода.

Из них 57 нарушителей попались в трамваях и троллейбусах – их попросили выйти из салона. Оставшихся 93 пассажиров без QR-кода выявили в метро. В выходные обошлось без конфликта и вызова полицейских.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают пассажирам, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни или медотводе.