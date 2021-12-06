За выходные в электротранспорт Казани не пустили 41 пассажира без QR-кодов

В Казани за прошедшие выходные в электротранспорте не смог проехать без QR-кода 41 пассажир. Об этом в телеграмм-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В трамваях и троллейбусах контролеры остановили 29 человек без кодов, в метро не смогли попасть 12 пассажиров. Все обошлось без конфликтов.

Сегодня в утренний час пик в метрополитен без QR-кодов не пустили 6 человек, и еще 9 пассажиров не смогли проехать в троллейбусах и трамваях.

Напоминаем, что помимо кодов проверяется масочный режим. Только за утро контролеры выявили 87 человек без масок, из них 74 пассажира после замечания надели маски, остальные 13 покинули салон.

