За выходные в центре Казани сотрудники ГАИ поймали 125 водителей и пешеходов-нарушителей
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Казани провели масштабные рейды в центре города — на улицах Баумана, Профсоюзной, Кремлевской набережной, а также на площади Тысячелетия и площади 1 Мая.
За две ночи инспекторы выявили 125 нарушений. Среди них:
• 5 водителей были за рулем в состоянии опьянения;
• 26 человек — с незаконной тонировкой;
• 12 водителей — с чрезмерно шумными машинами;
• 9 автомобилей — с измененной конструкцией.
Всего на штрафстоянку увезли 27 машин. Сейчас готовятся документы для аннулирования регистрации некоторых из них.