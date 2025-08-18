За выходные в центре Казани сотрудники ГАИ поймали 125 водителей и пешеходов-нарушителей

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Казани провели масштабные рейды в центре города — на улицах Баумана, Профсоюзной, Кремлевской набережной, а также на площади Тысячелетия и площади 1 Мая.

За две ночи инспекторы выявили 125 нарушений. Среди них:

• 5 водителей были за рулем в состоянии опьянения;

• 26 человек — с незаконной тонировкой;

• 12 водителей — с чрезмерно шумными машинами;

• 9 автомобилей — с измененной конструкцией.

Всего на штрафстоянку увезли 27 машин. Сейчас готовятся документы для аннулирования регистрации некоторых из них.