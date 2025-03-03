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Происшествия 3 марта 2025 09:13

За выходные пятерых жителей Татарстана госпитализировали из-за ЧП с газом

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За выходные в Татарстане пятеро людей попали в больницу из-за ЧП с газом. Об этом «Татар-информу» рассказали в Жилинспекции РТ.

В Альметьевске была госпитализирована целая семья – супруги и четырехлетний ребенок. Инцидент произошел в доме №14 на улице Ризы Фахретдина. Семья почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Выяснилось, что они использовали газовую плиту для отопления квартиры. Проверка показала, что вентиляция работает только при открытых окнах. После этого газ в квартире отключили.

В Казани две женщины из разных домов на улице Мусина тоже оказались в больнице. Одна жила в доме №47, другая – в доме №59. В первом случае газовикам пришлось ждать разрешения управляющей компании, чтобы проверить систему. А во втором обнаружились серьезные проблемы с вентиляцией.

Кроме того, ночью в деревне Тумутук Азнакаевского района загорелась газифицированная баня. Причиной стало короткое замыкание проводки. Баню сразу отключили от газа.

#Госжилинспекция РТ
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