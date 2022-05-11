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Происшествия
11 мая 2022  11:23
Павел Климчак

За выходные на пешеходных переходах в Казани сбили двоих детей на самокате и велосипеде

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Первое ДТП произошло в половину третьего дня девятого мая на улице Поперечно-Базарной. Предварительно, 40-летняя женщина за рулем Nissan выехала на красный и сбила 14-летнего подростка, который тоже в нарушение ехал по зебре на велосипеде.

Пострадавшего школьника доставили в больницу, ему оказали медпомощь, после чего отпустили. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Еще одна авария произошла на следующий день в районе двух часов дня во дворе жилого дома на улице Сажинова. Женщина за рулем KIA наехала на 6-летнюю девочку, которая ехала по дороге на самокате. Родителей ребенка рядом не было. Ее также доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

#ДТП
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