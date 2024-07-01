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Происшествия 1 июля 2024 14:41

За выходные на дорогах Татарстана сбили косулю и лося

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За выходные на дорогах республики зафиксировано два ДТП с участием диких зверей. Аварии произошли на трассах Казань – Оренбург в Новошешминском районе и Казань – Шемордан на границе Пестречинского и Тюлячинского районов. Об этом сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

К сожалению, от полученных травм животные скончались. Автомобили получили серьезные повреждения.

Сотрудники ведомства призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, не пропускать знаки, которые информируют о местах возможной миграции диких животных.

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