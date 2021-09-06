За выходные четверо жителей РТ перевели аферистам почти 2,5 млн рублей

Только за минувшие выходные четверо жителей Татарстана под различными предлогами перевели мошенникам порядка 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

64-летняя завскладом одной из фирм в Челнах хотела преумножить сбережения, заработав на фондовой бирже. Она перевела на неизвестные счета 1,1 млн рублей, однако ни прибыли, ни своих денег больше не увидела. По той же схеме 774 тыс. рублей потерял безработный житель Казани.

Иначе обманули аферисты 25-летнюю жительницу Болгар. Женщине позвонили и сообщили, что кто-то хочет оформить на нее кредит. Тогда она сама взяла займ и перечислила 390 тыс. рублей на пять абонентских номеров якобы сотрудников службы безопасности банка.

75-летнюю пенсионерку из Казани обманули, сообщив по телефону, что ее внук якобы стал виновником ДТП. Женщина перечислила незнакомцам за «решение вопроса» 175 тыс. рублей, и только после перевода решила позвонить внуку. Юноша сообщил, что с ним все в порядке. Тогда пожилая женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

