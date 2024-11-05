За выходные более 600 жителей Казани прошли диспансеризацию в мобильных пунктах

Более 600 жителей Казани воспользовались возможностью пройти диспансеризацию в мобильных комплексах в минувшие выходные.

С 3 по 10 ноября в столице Татарстана функционируют три мобильных медицинских комплекса, принимающие казанцев, прикрепленных к городским поликлиникам №20 и №21, а также городской клинической больнице №7.

«За праздничные дни медицинское обследование в мобильных пунктах прошли 634 человека», – сообщили в горздраве Казани.

Фото: Управление здравоохранения Казани

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно. Диспансеризация также доступна для всех жителей Казани в поликлиниках по месту прикрепления.