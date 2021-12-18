В 1/8 финала Кубка ЕКВ «Зенит-Казань» сыграет с голландским «Орионом»

По итогам жеребьевки 1/8 финала волейбольного Кубка ЕКВ казанский «Зенит» сыграет против голландского «Ориона», который в 1/16 финала дважды обыграл швейцарскую «Йону» (3:0, 3:1).

Первый матч соперники проведут в Казани 12 января, ответный — в Дутинхеме 18 или 20 января. Точная дата станет известна позднее.

Победитель пары «Зенит-Казань» — «Орион» в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшим клубом в противостоянии «Кузбасс» (Россия) — «Монпелье» (Франция).

В январе 2018 года «Орион» в 1/8 финала Кубка Вызова уступил российскому «Газпрому-Югре».

Завтра в рамках чемпионата российской Суперлиги казанцы примут на своей площадке белгородское «Белогорье». С восемью победами при одном поражении «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.