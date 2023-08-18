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За вывод из РФ 4 млрд рублей топ-менеджера «Рольфа» могут приговорить к 9 годам колонии
Прокуратура просит приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии за вывод за рубеж 4 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Уголовное дело в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей было возбуждено еще в 2019 году. Их обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей. В свою очередь Петров и еще несколько руководителей заочно арестованы и объявлены в розыск. Анатолий Кайро был помещен под домашний арест.
По версии следствия, Кайро в 2014 году участвовал в преступной схеме Петрова. В результате на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены 4 млрд рублей.
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