За высказывания против СВО блогера из Казани отправили на три года в колонию

В Ново-Савиновском суде Казани вынесли приговор девушке-блогеру Парвинахане Абузаровой, которая публично призывала к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Парвинахане Абузаровой вынесли приговор в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Свою вину блогер так и не признала.

Напомним, УФСБ России по РТ вместе с Центром противодействия экстремизму МВД по РТ в начале этого года задержали жительницу Казани, которая разместила в социальной сети экстремистские материалы. Посты блогера стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

«Девушку обязали являться по вызовам следователя УФСБ, однако она отказывалась и по месту регистрации отсутствовала. Таким образом, она нарушила меру принуждения, за что была объявлена в федеральный розыск», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Через какое-то время девушку все-таки нашли и задержали. В конце марта Вахитовский районный суд Казани отправил ее под домашний арест. Ее появление в суде не обошлось без эпатажа, как сообщал ранее «Татар-информу» собственный источник, девушка приехала в суд в халате. Она отказывалась надевать верхнюю одежду и всячески демонстрировала свое нежелание подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. В зал заседаний ее так и доставили в розовом халате.



