За вымогательство и убийство в РТ будут судить членов казанского ОПГ

В Татарстане будут судить 7-х жителей Казани, обвиняемых в вымогательстве, убийстве организованной группой и покушении на умышленное убийство двух лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в 1993 году лидер преступной группировки приказал убить одного из оппонентов. В результате нападения потерпевший серьёзно не пострадал, получив ранение мягких тканей правового бедра.

Спустя некоторое время в 2001 году на фоне борьбы за лидерство был убит один из членов преступной группировки. Злоумышленники напоили жертву, после чего застрелили, а тело закопали.

Кроме того, с марта по август 2011 трое обвиняемых вымогали у директора коммерческой организации 4,3 млн. рублей. А в сентябре 2015 года двое членов группировки требовали у местной предпринимательницы доли в праве собственности на кафе по улице Фермское шоссе. Обвиняемые угрожали женщине физической расправой.

Свою вину фигуранты не признали. В настоящее время некоторые из них находятся под домашним арестом, остальные заключены под стражу.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу.