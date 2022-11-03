За вымогательства у бизнесменов за решетку отправились члены ОПГ «Третьевские»

Точку в резонансном деле ОПГ «Третья коробка», или по-другому «Третьевские» сегодня поставил Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых оказались 17 человек. Все они были признаны виновными и получили срок.

Лидером группировки, по версии следствия, оказался житель Казани Артур Кунаев. Именно он в 2014 году основал преступную группу, которая держала в страхе предпринимателей на Оренбургском и Мамадышском тракте и на Проспекте Победы.

«Именно Кунаев создал преступную группу и руководил ею. Он давал указания участникам, распределил между ними роли, сформировывал общак и проводил собрания», – говорится в материалах дела.

Так, преступная группа брала с бизнесменов дань. У мелких предпринимателей участники вымогали по 500 рублей в день, у более крупных требовали 40% от их дохода. Были и те, кто отказывался платить, тогда их запугивали, поджигали машины или торговые павильоны, или похищали товары.

Кроме того, участники ОПГ требовали у вышедших из преступной группы плату в 100 тысяч рублей. Еще один эпизод связан с попыткой украсть из машины 5 млн рублей. Тогда Кунаев разработал план, согласно которому члены группировки обстреляли автомобиль, но не учли, что окна бронированы. Похитить деньги им не удалось.

«Один из фигурантов дела признан виновным в том, что в 2019 году приобрел в Самаре синтетические наркотики и перевез их в Казань. Часть наркотиков спрятал в тайниках в Набережных Челнах. Мужчину задержали, при нем обнаружили пять свертков с наркотиками, еще девять – нашли из тайников. Общий вес изъятого составил около 79 грамм», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Свою вину подсудимые не признали. Сослались на то, что в деле есть существенные недоработки.

«Нет ни одного доказательства того, что именно я причастен к преступлениям», – высказался на одном из судебных заседаний предполагаемый лидер ОПГ Кунаев.

Решением Верховного суда участники ОПГ получили от 2 до 13 лет лишения свободы, еще трое – условные сроки. Больше всего получил лидер «Третьевских» Кунаев – его приговорили к 13 годам лишении свободы в колонии строгого режима.