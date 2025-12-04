За выезд на перекресток, где образовался затор, водителя ждет штраф – автоюрист

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За выезд на перекресток в условиях затора водителя оштрафуют на 1 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«За выезд на перекресток, где образовался затор, водителя ждет штраф в размере 1 тыс. рублей. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 12.13, ч. 1 КоАП РФ», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что, согласно пункту 13.2 ПДД, водителю запрещено выезжать на перекресток, если на нем образовался затор. Данный запрет обусловлен тем, что в случае остановки на перекрестке водитель создаст помеху для движения другим транспортным средствам.