За выброс мусора из машины россиянам теперь грозит штраф до 200 тыс. рублей

Штрафы до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автомобиля грозят теперь россиянам за сброс мусора с транспортных средств. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за выгрузку или сброс из автомобиля, мототранспортных средств отходов вне предназначенных для мусора мест налагается штраф: для граждан — от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

Если нарушение совершено водителями грузовых автомобилей, тракторами или с помощью прицепов, то размер штрафа будет больше: от 40 до 50 тыс. рублей — для обычных граждан, от 60 до 80 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 120 тыс. рублей — для юрлиц с возможной конфискацией грузового автомобиля.