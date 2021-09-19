За выборами в Татарстане следили 16 тысяч наблюдателей

Высокий уровень организации выборов, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и высокую активность наблюдателей в Татарстане отметил в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой конфликтологии Казанского (Приволжского) Федерального университета, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам К(П)ФУ Андрей Большаков.

По его словам, в республике работали 16 тыс. наблюдателей.

«Очень много наблюдателей сформированы на базе местной общественной палаты РТ. Мы видели и представителей из других регионов [...]. Общественная палата Российской Федерации очень активно наблюдала за региональными выборами, в том числе и татарстанскими, и мы видели ряд иностранных представителей, что тоже важно с точки зрения лигитимности наших выборов», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что среди экспертов были и представители дальнего зарубежья.

«ЦИК проявил беспрецедентную открытость. Постоянные брифинги, готовность ответить председателя ЦИК, его заместителей на любые возникающие вопросы по ходу выборов, на жалобы, которые поступали с отдельных участков. Эти жалобы оперативно рассматривались и на общий ход выборов не повлияли», — сказал Андрей Большаков.