За выборами в Татарстане будут следить более 16 тысяч наблюдателей

В Татарстане на выборах Президента России будут работать более 16 тыс. наблюдателей, которые ранее прошли соответствующее обучение. Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР Татарстана, сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Наш главный принцип — это открытость и легитимность, наши действия должны быть понятны для избирателей», — заявил спикер.

Наблюдателей направит как Общественная палата республики, так и политические партии и кандидаты.

«Безусловно, будут и международные наблюдатели. Как бы кому ни хотелось в наших недружественных странах, у нас в России будет примерно от 500 до 1 тыс. наблюдателей из ста стран. И они приедут в Татарстан»,— сказал Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ также отметил, что в Татарстане практически все участки охвачены видеонаблюдением либо видеофиксацией — 96%. Все сигналы заведены на Центр общественного наблюдения. Трансляция со всех участков будет вестись в круглосуточном режиме.

«Но ни одна видеосистема не заменит горящего сердца наблюдателя, который честно и профессионально выполняет свой долг на избирательном участке», — заключил Андрей Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).