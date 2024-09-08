За выборами в Госсовет Татарстана наблюдает информационно-справочный центр

Вместе со стартом выборов в Государственный Совет Татарстана начал работу и информационно-справочный центр. Молодые люди на площадке Центризбиркома РТ мониторят публикации о голосовании, а также отвечают на звонки избирателей.

«Сегодня единый день голосования по всей стране. В Татарстане выбирают депутатов Государственного Совета VII созыва. Помимо 16 тыс. наблюдателей, которые находятся сейчас на избирательных участках, и 400 журналистов, здесь работают представители молодежного совета при Центризбиркоме РТ. Это наше волонтерское объединение, они постоянно проводят мониторинг СМИ и вообще того, что происходит в обсуждениях. Это уже не первый для них опыт такой деятельности. Считаем, что создание таких независимых центров очень помогает открытости и легитимности выборов», — заяв ил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что на избирательных участках Татарстана царит праздничная атмосфера и граждане с радостью приходят голосовать. В подтверждение этого на экране в информационно-справочном центре была показана трансляция из одной из школ Нижнекамска, где не утихала музыка, а избиратели танцевали и пели песни.

В центре побывал депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов. Он подчеркнул, что подобная работа важна для любой избирательной кампании, и отметил активную позицию молодежи на выборах.

«Здесь полным ходом идет работа. Татарстанцы очень активно идут на выборы. Однозначно доверяю молодым ребятам в справочно-информационном центре. К тому же накануне я встречался со студентами в одном из университетов. Меня очень радует, что все они планировали прийти голосовать. Для некоторых это будет уже не первый опыт, но кто-то посетит избирательные участки впервые», — сказал депутат.

Ребята в течение дня посменно мониторят ситуацию в СМИ и социальных сетях, а также отвечают на вопросы и жалобы избирателей, которые поступают на горячую линию 8 (843) 292-84-33.

«В случае обнаружения нарушения мы взаимодействуем с нашими юристами, политологами, сотрудниками ЦИКа, связываемся с участковыми избирательными комиссиями и стараемся решить вопрос во взаимодействии с ними», — рассказала член молодежного совета при ЦИК РТ Светлана Ефремова.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.