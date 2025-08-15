За введение единой школьной формы выступили 38% опрошенных казанцев

Введение единой формы для всех школ России поддерживают 38% жителей Казани, опрошенных SuperJob. За индивидуальный комплект одежды для каждого учебного заведения высказались 19%, а треть опрошенных выступила против школьной формы в принципе.

По данным исследования, мужчины чаще женщин отказываются от идеи формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальным стилем для каждой школы. При этом единый дресс-код одинаково привлекателен для представителей обоих полов.

Возраст также оказался важным фактором. Молодые люди до 35 лет чаще других выступают против формы (47%) и реже поддерживают единый стандарт (18%). Жители старше 45 лет, напротив, в 60% случаев выступают за общероссийскую форму, и лишь 8% из них полностью отвергают ее необходимость.

Родители школьников в целом чаще поддерживают как единый стандарт (44%), так и индивидуальный стиль школ (22%). При этом отцы выступают за строгий дресс-код заметно чаще матерей – 54% против 34%.

С новым ГОСТом, вступившим в силу 1 июля 2025 года, уже ознакомились 23% матерей и 10% отцов. Роскачество представило пример комплектов одежды для мальчиков и девочек, однако он получил сдержанную реакцию: одобрение выразили лишь 21% отцов и 15% матерей. Большинство назвали дизайн «архаичным и невзрачным», а также отметили, что он не учитывает климатические особенности регионов.