За второй квартал 2023 года банки Татарстана реструктурировали 30 тыс. кредитов граждан

За второй квартал – с марта по июнь 2023 года – кредитные организации реструктурировали жителям Татарстана более 30 тыс. кредитов на общую сумму 13,7 млрд рублей. Реструктуризация прошла в рамках федерального закона о кредитных каникулах и по собственным программам банков.

В девяти из десяти случаев возможность изменить график погашения была предоставлена в рамках собственных программ банков, уточняют в Нацбанке РТ.

«Многим гражданам кредитные каникулы помогли взять паузу и справиться с временными трудностями. Этот опыт учитывался при подготовке нового закона», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

Он также напомнил, что с января 2024 года вводится механизм постоянных кредитных каникул. Так, приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях: при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год и в случае, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, к которым относятся аварии, катастрофы, стихии и другие бедствия.

В Нацбанке РТ также привели статистику по реструктуризации долгов малого и среднего бизнеса. Так, с марта по июнь текущего года банки в Татарстане реструктурировали более двух тысяч кредитов малых и средних предприятий. Сумма реструктурированных кредитов составила 43,6 млрд рублей.