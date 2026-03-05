«За ВСУ воевать не стал, сказал – против брата не пойду»: херсонец подписал контракт в РТ

Михаил Захаров / «Татар-информ»

44-летний Павел приехал в Казань из Пскова, чтобы в Татарстане подписать контракт с Министерством обороны РФ. Главной причиной стали его патриотические убеждения, уже скоро он убывает на службу.

«Я из Украины, родился и вырос в Херсоне, меня эвакуировали оттуда в 2022 году в Псков, там я начал строить свою жизнь заново. Ну кто, если не я, теперь туда поедет? Я за мир во всем мире, хочу, чтобы дети нормально ходили в школу, чтобы не было войны. Как вернусь, хочу завести крепкую семью и растить детишек, думаю о том, чтобы взять ребенка из детдома, ведь чужих детей не бывает», – рассказал он.

Павел рассказал, что в Херсоне на предприятии, где он работал, женщины готовили еду для наших бойцов и возили им. Павел им в этом помогал, говорит, разнообразили ребятам сухой паек.

«Российских бойцов в Херсоне ждали очень давно. В 2014 году мне предлагали вступить в ВСУ и пойти воевать в Донбасс – это было во время первых боев за аэропорт. Я отказался, ответил, что против брата не пойду. А сейчас в ВСУ одни наемники, поэтому я собрался и пошел за нашу Родину, Россию», – добавил Павел.

Напомним, с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.