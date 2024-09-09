За все лето в Казани на организованных пляжах спасли 13 человек

Летом сотрудники «Общества спасания на водах Казани» (ОСВОД) спасли жизни 13 человек на организованных муниципальных пляжах, в том числе пятерых детей. Помимо этого, они оказали первую помощь 136 отдыхающим. Случаев гибели людей на воде не было, сообщил на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

Он также напомнил, что на каждом пляже дежурили до четырех спасателей, а общее их количество в этом году увеличилось с 60 до 70 человек. Помимо этого, были открыты два дополнительных спасательных поста на пляжах озер Комсомольское и Большое Лебяжье.

В несанкционированных местах для купания утонули девять человек, шестеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения, трое купались в темное время суток.

Перед началом купального сезона специалисты провели водолазное обследование дна водоемов, лабораторные исследования воды и песка, отремонтировали помещения спасательных постов и элементы пляжного оборудования. Помимо этого, в запрещенных для купания местах установили 27 табличек с предупреждением.

В течение всего лета патрулирование пляжей и мест отдыха осуществляли также сотрудники полиции. В ходе рейдов было выявлено 57 нарушений общественного порядка.