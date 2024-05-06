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Экономика 6 мая 2024 17:54

За время весенних ярмарок в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 445 млн рублей

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В Татарстане с 16 марта по 28 апреля прошли весенние сельскохозяйственные ярмарки. За семь ярмарочных дней фермеры реализовали продукцию более чем на 445 млн рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Уже сейчас начата подготовка к предстоящим осенним ярмаркам, изучаются предложения и пожелания населения. А для фермеров, желающих реализовывать свою продукцию, работают десять шатровых точек, где они могут продавать круглый год», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Весенние сельхозярмарки проходили на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска, а также, с различной периодичностью. в районах республики.

#сельхозярмарки #сельскохозяйственные ярмарки
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