За время СВО из Елабуги направлено 880 млн рублей гуманитарной помощи

На отчетной сессии глава Елабужского района Рустем Нуриев рассказал о мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В итоговом мероприятии принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Одной из ключевых задач района остается помощь бойцам на передовой. По словам руководителя муниципалитета, из Елабужского района в зону СВО направлены 915 военнослужащих. Муниципалитет совместно с кураторами оказывает всестороннюю поддержку их семьям, помогая в решении бытовых вопросов.

За время проведения специальной военной операции на фронт отправлена гуманитарная помощь на сумму более 880 млн рублей, из них 86 млн рублей направлены семьям военнослужащих.

В текущем году район продолжает развивать и укреплять систему кураторства, чтобы сделать поддержку защитников и их близких еще более эффективной.

После возвращения ветераны боевых действий активно включаются в общественную жизнь. С их участием и при поддержке сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» организована добровольная народная дружина. Ее участники патрулируют территории, прилегающие к особой зоне и городу, а также регулярно проверяют грузовой транспорт на автостоянках у трасс М-7 и М-12.

В завершение выступления прозвучали слова приветствия в адрес ветеранов специальной военной операции, присутствующих в зале.

Затем память погибших бойцов почтили минутой молчания.