За время рейда в Казани составили протоколы на 32 водителей автобусов и такси

Сегодня автоинспекторы Казани провели рейд на водителей автобусов и такси, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, управляющих автомобилем с неисправностями или без соответствующих документов. Сотрудники ГИБДД проверили 20 автобусов, 35 такси и 15 грузовиков.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Всего на водителей было составлено 32 административных материала, из них 21 – за управление транспортом с неисправностями. У двух автомобилей такси и одного автобуса были неисправны тормоза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Сотрудниками УВМ МВД по Республике Татарстан за нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ составлен административный протокол», – рассказал начальник отделения технического надзора ОТН и РАС ГИБДД Госавтоинспекции Казани Павел Назаров.