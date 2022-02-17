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Происшествия
17 февраля 2022  17:18
Павел Климчак

За время рейда в Казани составили протоколы на 32 водителей автобусов и такси

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Сегодня автоинспекторы Казани провели рейд на водителей автобусов и такси, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, управляющих автомобилем с неисправностями или без соответствующих документов. Сотрудники ГИБДД проверили 20 автобусов, 35 такси и 15 грузовиков.

 

Фото: Госавтоинспекция Казани

Всего на водителей было составлено 32 административных материала, из них 21 – за управление транспортом с неисправностями. У двух автомобилей такси и одного автобуса были неисправны тормоза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Сотрудниками УВМ МВД по Республике Татарстан за нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ составлен административный протокол», – рассказал начальник отделения технического надзора ОТН и РАС ГИБДД Госавтоинспекции Казани Павел Назаров.

#рейд #Штрафы
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