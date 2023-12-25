За время работы сельхозярмарок в Татарстане реализовано продукции на 1,1 млрд рублей

В Татарстане за 15 субботних ярмарочных дней фермеры и сельхозпредприятия реализовали продукцию более чем на 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Всего было реализовано 8340 тонн овощей, в том числе 5043,3 тонны картофеля, а также 240,5 тонны разливного молока, 735,2 тонны сахара, 1240,7 тонны мяса, включая 680,9 тонны говядины.

«На площадке Беломорская — Гудованцева перенесли день проведения ярмарки — продали за два воскресенья на 2,5 млн рублей товаров больше, чем по субботам», — отметили в министерстве.

В организации и проведении ярмарок были задействованы 35 районов и более 13,8 тыс. единиц транспорта.

Следующие сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Татарстане весной следующего года.