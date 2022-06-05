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Ру Тат
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Экономика
5 июня 2022  09:18

За время президентства Байдена цены на бензин в США выросли вдвое

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Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза. Передает РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (AAA).

Для сравнения, в январе 2021 года (время инаугурации Байдена – прим. Т-и) стоимость галлона бензина составляла 2,38 доллара, в субботу 4 июня 2022 года, в очередной раз обновив исторический максимум, эта стоимость достигла 4,81 доллара (приведены данные по марке Regular).

Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, что Вашингтон связывает только со спецоперацией на Украине, но не с широкомасштабным введением санкций против России.

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