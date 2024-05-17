За время особого противопожарного режима в Татарстане оштрафовали 43 нарушителя

В Татарстане действовал особый противопожарный режим с 22 апреля по 12 мая, во время которого были введены строгие ограничения на разведение огня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На всей территории республики запрещалось разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также готовить еду на мангалах и жаровнях в населенных пунктах, садоводческих товариществах и детских лагерях, подверженных угрозе лесных пожаров.

Несмотря на предупреждения, 43 гражданина были оштрафованы за нарушение правил сжигания сухой травы и мусора в этот период. Благодаря бдительности профилактических групп удалось предотвратить 1313 возгораний сухой травы и мусора.

Важно помнить, что даже за пределами особого режима необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании мангалов и разведении костров. Место для приготовления пищи на открытом огне должно быть тщательно подготовлено: очищено от горючих материалов в радиусе 2 метров, располагаться на расстоянии минимум 5 метров от построек, 30 метров от лиственных деревьев и 100 метров от хвойных.

Для своевременного реагирования на возгорание рекомендуется иметь под рукой огнетушитель, емкость с водой, песком или огнеупорную кошму.