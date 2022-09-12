news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
12 сентября 2022  14:14

Ростуризм: 5,5 млрд рублей потратили россияне на путешествия с кешбэком

news_top_970_100

С момента старта осеннего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров примерно на 5,5 млрд рублей. Общий объем возвращенных средств составил более 1 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Двести тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы», – приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, очередной этап акции с кешбэком 20% от стоимости тура проходил с 25 августа по 10 сентября. Окончательные результаты продаж будут известны в ближайшее время.

#туризм #ростуризм
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100