Ростуризм: 5,5 млрд рублей потратили россияне на путешествия с кешбэком

С момента старта осеннего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров примерно на 5,5 млрд рублей. Общий объем возвращенных средств составил более 1 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Двести тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы», – приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, очередной этап акции с кешбэком 20% от стоимости тура проходил с 25 августа по 10 сентября. Окончательные результаты продаж будут известны в ближайшее время.