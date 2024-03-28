За время операции «Нелегальный мигрант» в РТ полицейские выявили 938 нарушений закона

На территории Республики Татарстан проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», направленное на усиление контроля в сфере миграции, а также на недопущение противоправных действий и экстремистских акций с участием иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В процессе операции на территории Татарстана полицейские выявили 938 нарушений закона. Среди них 495 нарушений режима пребывания иностранцев в России, 388 случаев нарушения правил привлечения иностранцев к работе, а также 55 иных административных нарушений в области миграции.

В процессе мероприятия правоохранители проверили 845 мест проживания иностранцев, 118 торговых точек, 101 стройку, 219 транспортных объектов и 106 объектов других категорий.

75 иностранцев по решению суда выдворили из страны. За нарушение миграционных правил в отношении 55 иностранных граждан МВД по Республике Татарстан принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.