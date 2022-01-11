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Ру Тат
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Общество
11 января 2022  18:44

За время новогодних каникул 35 детей пострадали из-за катания на тюбингах

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В период с 31 декабря по 9 января в Татарстане было зарегистрировано 35 случаев обращения за медицинской помощью из-за травм, полученных детьми во время катания на тюбингах. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Призываем родителей быть крайне внимательными к организации активного отдыха детей. 35 обращений — это большое количество», — подчеркнула спикер.

Вице-премьер РТ убеждена, что к такому развлечению несовершеннолетних можно допускать лишь в присутствии родителей. «Только убедившись в безопасности траектории движения тюбинга и самого склона, дети вместе с родителями могут заниматься подобным досугом», — резюмировала Фазлеева.

#тюбинги #лейла фазлеева #новогодние праздники
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